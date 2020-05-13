Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами в одном нижнем белье

Звезда американских реалити-шоу покорила поклонников новым соблазнительным образом. Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала свежую фотографию в своем Инстаграм.

На снимке Ким полулежит на диване в одном нижнем белье. Звезда демонстрирует простой, но от того не менее стильный бежевый комплект белья собственного бренда. Как и в других своих моделях, здесь Кардашьян сделала упор на простоту и комфорт в носке. Тем не менее белье очень выгодно подчеркивает пышные формы красавицы.

Свой образ Ким решила дополнить свободно распущенными волосами и ярким макияжем глаз. На фото она облокотилась на подушки дивана и подогнула ноги, положив одну руку себе на бедро.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее нового снимка. Всего за час люди поставили ему более 500 тысяч лайков и четырех тысяч комментариев.

До этого мы писали, что Ким потянуло в тропики, о чем она сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив пост жарким снимком.

Кардашьян избавилась от тесной одежды, прикрывшись лишь гавайским венком из белых цветов. Учитывая, что Ким является счастливой обладательницей пышного бюста, подобное украшение просто не может скрыть всю красоту от глаз любопытных. Пленительные изгибы так и манят, чтобы их разглядывали подольше.

Напомним, страстная Кардашьян полностью разделась и показала подарки природы.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян сверкнула главным достоинством прямо на полу: "Самая соблазнительная кукла Барби".

Также Politeka писала, что архивный снимок матери Ким Кардашьян слили в сеть: «Боже, красотка какая…».