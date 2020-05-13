Онука легендарної української Софії Ротару Соня Євдокименко вразила своєю красою

На фото Соня позує в нічній сорочці і піджаку. Євдокименко взяла однією рукою білу троянду, а другий тримала телефон, на який знімала себе в дзеркало. Фотографія вийшла дуже ніжною і весняної, а ще на ній можна оцінити зовнішність дівчини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Бабуся Соні - Софія Ротару, також показала нове фото. На ньому вона стояла в червоно-чорній сукні. Співачка посміхалася на камеру і впевнено трималася в кадрі.

З фото бабусі і внучки можна легко зрозуміти, що вони ідентичні не тільки іменами, але і красою, можна сказати як дві краплі. Соня ідеальна копія легендарної української співачки.

Повідомлялося, що онука легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як розслабляється будинку.

На кадрах Соня позує в білій сорочці і синіх коротеньких шортах. Волосся у красуні були розпущені і вона стояла біля панорамного вікна, яке наповнило світлом кімнату. Євдокименко почала танцювати перед камерою під музику, поліпшуючи свої навички. Кадри вийшли світлими і безтурботними.

Повідомлялося, що в мережі з'явилося рідко архівне фото молодої Софії Ротару разом зі своєю онукою Сонею Євдокименко.

«Улюблена наша Софія Михайлівна з улюбленою онукою Сонечкою!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ротару позує разом з маленькою онукою, яку тримає на руках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, безтурботна онука Ротару пустилася в танок в екстра-міні, гарячі кадри

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