Внучка легендарной украинской Софии Ротару Соня Евдокименко поразила своей красотой

На фото Соня позирует в ночной рубашке и пиджаке. Евдокименко взяла одной рукой белую розу, а второй держала телефон, на который снимала себя в зеркало. Фотография получилась очень нежной и весенней, а еще на ней можно оценить внешность девушки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Бабушка Сони - София Ротару, также показала новое фото. На нем она стояла в красно-черном платье. Певица улыбалась на камеру и уверенно держалась в кадре.

По фото бабушки и внучки можно легко понять, что они идентичны не только именами, но и красотой, можно сказать как две капли. Соня идеальная копия легендарной украинской певицы.

Сообщалось, что внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как расслабляется дома.

На кадрах Соня позирует в белой блузке и синих коротеньких шортах. Волосы у красотки были распущены и она стояла возле панорамного окна, которое наполнило светом комнату. Евдокименко начала танцевать перед камерой под музыку, улучшая свои навыки. Кадры получились светлыми и беззаботными.

Сообщалось, что в сети появилось редко архивное фото молодой Софии Ротару вместе со своей внучкой Соней Евдокименко.

«Любимая наша София Михайловна с любимой внучкой Сонечкой!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ротару позирует вместе с маленькой внучкой, которую держит на руках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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