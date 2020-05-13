Известная модель Кендалл Дженнер, которая является членом семьи Кардашьян, покрасовалась в откровенном постельном образе

На фото Кендалл позирует в кружевном белье черного цвета, выгнувшись на кровати. Красотка оставила волосы распущенными и смотрела в камеру на кадре. На фото можно легко оценить идеальные изгибы девушки. Кадр получился очень соблазнительным и возбуждающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сделала мой макияж прочнее", - написала Кендалл.

Фанаты поставили более 6 миллионов лайков под фото и написали множество комментариев:

"Горячо", "Огонь", "Экранная заставка", "Хорошо сделала".

Ранее мы сообщали, что известная модель Кендалл Дженнер, которая является членом семьи Кардашьян, предстала в очень откровенных образах.

Артистка предстала в леопардовом бикини, благодаря которому можно изучить все изгибы модели.

Небольшая грудь поместилась и спряталась под верхом белья, тонкие бретельки прибавили образу пикантности.

Трусики модель натянула почти до талии. Стройные ножки и пышные бедра - то, чем никогда не налюбоваться.

Сообщалось, что младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер решила продемонстрировать свои формы в откровенном наряде.

Младшая сестра Ким Кардашьян - Кайли Дженнер всегда найдет повод продемонстрировать новый наряд и роскошные формы. Подписчики обожают ее за непосредственность и откровенные снимки. А потому просто засыпают ее комплиментами и лайками.

На этот раз она предстала на кадре без белья, облачившись лишь в топ и спортивные штаны.

Напомним, Кендалл Дженнер в прозрачной сеточке показала топ соблазнительных поз

А еще Politeka писала, что младшая сестра Кардашьян утерла нос фигуристой родственнице

Также Politeka сообщала, что Кендалл Дженнер в неприлично маленьком бикини соблазнила формами на пляже



