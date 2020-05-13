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Лікарі не побачать обіцяних грошей, Зеленський визнав помилку: "Сплатити не вийде, тому що..."

Надбавки лікарям не могли нарахувати через те, що виникла юридична колізія

При нарахуванні зарплати за березень, багато регіонів керувались старим наказом Мінсоцполітики, згідно з яким надбавки нараховуються за погодинну роботу.

У квітні ж формулу нарахування доплат змінили. Всі виплати повинні були проходити через підписання договору з Національною службою здоров'я України. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

«Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями зараз невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде», - підкреслив президент України Володимир Зеленський під час наради.

Запуск транспорту в Україні: озвучений важливий нюанс, «з 22 травня запрацює тільки...»

Українцям розповіли, як будуть запускати транспорт у країні

З 12 травня в більшості міст почали пом'якшувати карантинні обмеження. Але ось громадський транспорт ще не ходить.

Це створює масу труднощів через те, що люди вже почали виходити на роботу. У Міністерстві інфраструктури розробили план відновлення пасажирського сполучення з трьох етапів.

Відповідно до першого етапу, з 22 травня запустять міські перевезення (крім маршрутних таксі), а також приміські перевезення в межах одного району. Другий етап торкнеться перевезень по області і стартує з 29 травня, а третій полягає в старті міжобласних та міжнародних поїздок з 9 червня.

Долар різко ослаб, гривня готує новий наступ: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 13 травня проявить справжнє «обличчя» долара і євро, які почнуть потихеньку падати

За даними, національного регулятора, долар впаде і буде торгуватися за 2679,47 гривень (-2,49). Днем раніше він торгувався за 2681,96 гривень.

А ось курс євро впаде менше: вони будуть продаватися за 2908,43 грн (-1,23). Днем раніше валюта торгувалася по 2909,66 гривень.

Також у Національному банку уточнили, що до середини минулого дня долар торгувався по 26,8093 гривень.

Українцям обмежать можливість знімати готівку, важлива заява Нацбанку: що відбувається

Стало відомо про те, що загальна кількість банкоматів на території України скоротилася на кілька сотень

За підсумками січня-березня нинішнього року, кількість банкоматів скоротилося на три сотні штук. Зараз їх кількість скоротилася до 56,6 тисяч банкоматів.

В Національному банку уточнили, що кількість іноземних банкоматів скоротилася на 200 штук. Кількість банкоматів «Приватбанку» на сто штук, а мережа приватних та державних банків (без "Приватбанку") залишилося незмінною.

Нагадаємо, масова блокування рахунків, ПриватБанк дістався до зарплатних карт.

Як повідомляла Politeka, гривня впаде: що буде з доларом після карантину і треба зараз бігти в обмінники.

Також Politeka писала, що українські лікарі збунтувалися через ганебних доплат, обіцяних президентом: кадри протесту.