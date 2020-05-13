Врачи не увидят обещанных денег, Зеленский признал ошибку: "Оплатить не получится, потому что..."

Надбавки врачам не могли начислить из-за того, что возникла юридическая коллизия

При начислении зарплаты за март, многие регионы руководствовались старым приказом Минсоцполитики, согласно которому надбавки начисляются за почасовую работу.

В апреле же формулу начисления доплат изменили. Все выплаты должны были проходить через подписание договора с Национальной службой здоровья Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

«Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится», - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский во время совещания.

Запуск транспорта в Украине: озвучен важный нюанс, «с 22 мая заработает только...»

Украинцам рассказали, как будут запускать транспорт в стране

С 12 мая в большинстве городов начали смягчать карантинные ограничения. Но вот общественный транспорт все еще не ходит.

Это создает массу трудностей ввиду того, что люди уже начали выходить на работу. В Министерстве инфраструктуры разработали план восстановления пассажирского сообщения из трех этапов.

Согласно первому этапу, с 22 мая запустят городские перевозки (кроме маршрутных такси), а также пригородные перевозки в пределах одного района. Второй этап коснется перевозок по области и стартует с 29 мая, а третий заключается в старте междуобластных и международных поездок с 9 июня.

Доллар резко ослаб, гривна готовит новое наступление: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 13 мая проявит настоящее «лицо» доллара и евро, которые начнут потихоньку падать

По данным, национального регулятора, доллар сегодня упадет и будет торговаться по 2679,47 гривен (-2,49). Днем ранее он торговался по 2681,96 гривен.

А вот курс евро упадет меньше: они будут продаваться по 2908,43 грн (-1,23). Днем ранее валюта торговалась по 2909,66 гривен.

Также в Национальном банке уточнили, что к средине прошлого дня доллар торговался по 26,8093 гривен.

Украинцам ограничат возможность снимать наличку, важное заявление Нацбанка: что происходит

Стало известно о том, что общее количество банкоматов по территории Украины сократилась на несколько сотен

По итогам января-марта нынешнего года, количество банкоматов сократилось на три сотни штук. Сейчас их количество сократилось до 56,6 тысяч банкоматов.

В Национальном банке уточнили, что количество иностранных банкоматов сократилось на 200 штук. Количество банкоматов «Приватбанка» на сто штук, а сеть частных и государственных банков (без "Приватбанка") осталось неизменной.

Напомним, массовая блокировка счетов, ПриватБанк добрался до зарплатных карт.

Как сообщала Politeka, гривна рухнет: что будет с долларом после карантина и надо ли сейчас бежать в обменники.

Также Politeka писала, что украинские врачи взбунтовались из-за позорных доплат, обещанных президентом: кадры протеста.