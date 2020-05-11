Российская актриса Кристина Асмус, которая стала известна после роли в сериале «Интерны», похвасталась стройной фигурой

Красотка поделилась в Инстаграм своим свежим фото, пишет Politeka.net. Актриса надела боди телесного цвета с голой спиной и экстремально короткие шорты. Звезда кокетливо смотрела в кадр, повернувшись к камере спиной. Она демонстрировала свои стройные ножки и красивую ровную спинку.

«Так, с сегодняшнего понедельника я начинаю соблюдать дистанцию от холодильника. Хотя бы пару часов. И подходить строго в маске», - написала звезда.

За 20 минут фото Кристины собрало почти 20 тысяч лайков. В комментариях все начали хвалить фигуру артистки, отмечая, что худеть ей не нужно.

«Стройняшка! Просто идеальная!», «Да, руки жирные стали», «Ну и где маска?», «Мужа тоже возьмите в свою команду», «Блин, какая красивая на сегодня вы для меня эталон», «Кристина отлично выглядишь», «Самая красивая девочка», «Кристина, вы ведьма», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус показала, как выглядит дома. Актриса поделилась фото, на котором предстала в рубашке бежевого оттенка, светло-синих джинсах и кроссовках. В руках актриса держала книгу. Стоит отметить, что звезда была в обуви. Видимо, она надела ее для фотосессии.

Напомним, что Асмус показала своих безбашенных подружек, фото оценил даже Тарзан: "А где Харламов?".

Как сообщала Politeka, Асмус рассказала, на что ее уговорил экс-муж Собчак Максим Виторган: «Я так плакала».

Также Politeka писала, что "беременная" Асмус устроила дикие танцы с огромным животом: "Одурела баба".