Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников признанием в окружении мужчин о том, что она волнуется

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я уже в 6 раз на @vecherniy_urgant, но каждый раз адское волнение 🤯 Редактор сказала, что волнуются абсолютно все, кроме Владимира Владимировича Познера, Никиты Сергеевича Михалкова и Андрея Сергеевича Кончаловского ✊🏻 Ну, тогда все ок )))», - говорится в сообщении.

Уточним, что Асмус позирует перед камерой на популярном российском шоу в окружении двух мужчин. При этом сама звезда в красивом наряде, на что обратили внимание ее поклонники.

«Восхитительный наряд», «огонь образ, Крис!», «Самый лучший цвет костюма», «Кристина, выглядишь супер», «хорошенькая», «красота!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 32-летняя российская актриса Кристина Асмус со слезами на глазах обратилась к пользователям.

Звезда опубликовала видеообращение в своем микроблоге в Инстаграм, в котором объяснила ситуацию (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). По ее словам, в помощи нуждается маленький мальчик, которому чуть более полутора лет, и которому поставили диагноз "спинальная мышечная атрофия. 1 тип". Лечение заключается в единственном уколе, стоимостью 160 млн рублей, который нужно успеть сделать до двух лет.

С печальным видом, в черном гольфе, Асмус попросила пользователей помочь мальчику, если не деньгами, то хотя бы информационно.

"Это смертельная болезнь, но помочь можно...", - сообщила Кристина.

Пост актрисы, который успели за несколько часов "лайкнуть" более 200 000 человек, вызвал ажиотаж в соцсети.

Напомним, что Асмус показала своих безбашенных подружек, фото оценил даже Тарзан: "А где Харламов?".

Как сообщала Politeka, Асмус рассказала, на что ее уговорил экс-муж Собчак Максим Виторган: «Я так плакала».

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