Відома українська співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер показала, чого вона досягла за допомогою тренувань

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з занять, передає Politeka.net. Красуня була одягнена у спортивний одяг, вона стояла біля поручнів і робила все, що говорив їй тренер. В кінці вправи вона сіла на шпагат.

«Кілька років тому, коли я вирішила заради свого музичного спектаклю «Historia de Un Amor» повернутися в класику, щоб відновити танцювальну форму, я навіть уявити не могла з чим зіткнуся», - зізналася Мейхер.

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Вона розповіла шанувальникам, що завжди вела активний спосіб життя, іноді займалася в спортзалі, ходила на плавання і аеробіку. Крім цього, в школі артистка займалася танцями професійно.

«Яке ж було моє здивування, коли не змогла правильно підняти ногу на 45 градусів, погана виворотність ніг, а гран батмани були зовсім не ті, що по молодості)))І пішли довгі заняття», - зазначила Мейхер.

Вона зазначила, що сідати на шпагат їй було легко, так як вона вміє подумки розслабляти м'язи в тих місцях, де вони не піддаються.

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С моим педагогом ♥️@nataliia_donets_ballet ♥️Несколько лет назад, когда я решила ради своего музыкального спектакля «Historia de Un Amor” вернуться в классику , чтобы возобновить танцевальную форму ( поскольку в спектакле была сложная хореография аргентинского танго), я даже представить не могла с чем столкнусь...))) Я всегда вела активный образ жизни, занималась, правда глубоко переодически в спортзале 😉, точно также плаванием , аеробикой и т. д. Принимала участие в разных танцевальных и на паркете и на льду проектах...А ещё была уверена, поскольку в школьные, студенческие годы занималась профессионально танцами, что спокойно смогу делать «па» возле классический станка. И какое же было моё удивление, когда не смогла правильно поднять ногу на 45 градусов, плохая выворотность ног, а гран батманы были совсем не те, что по молодости)))И пошли долгие занятия ... Со временем я восстановилась.Но вот шпагаты мне давались всегда, и чтобы их научится делать , есть маленький секрет 😉 Очень важно научится расслаблять не столько тело, сколько сознание. Важно изнутри , мысленно учится расслаблять мышцы в тех местах, где они не поддаются. Ибо всё, что мы в своей жизни делаем должно быть осознанно.Конечно, не исключая упражнения... #надеждамейхер #растяжка #шпагат #классика

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В коментарях зірці залишили безліч компліментів і навіть порівняли її з балериною Анастасією Волочковою.

«Молодець) красиво», «Надійка дуже красиво. Тільки не стань схожою на Волочкову», «Класно», «Захоплююся», «Ммм персик», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що чарівна Мейхер покружляла в безсоромній сукні перед камерою: "Надія, яка ж ви...".

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