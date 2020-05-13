Відома українська співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер показала, чого вона досягла за допомогою тренувань

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з занять, передає Politeka.net. Красуня була одягнена у спортивний одяг, вона стояла біля поручнів і робила все, що говорив їй тренер. В кінці вправи вона сіла на шпагат.

«Кілька років тому, коли я вирішила заради свого музичного спектаклю «Historia de Un Amor» повернутися в класику, щоб відновити танцювальну форму, я навіть уявити не могла з чим зіткнуся», - зізналася Мейхер.

Вона розповіла шанувальникам, що завжди вела активний спосіб життя, іноді займалася в спортзалі, ходила на плавання і аеробіку. Крім цього, в школі артистка займалася танцями професійно.

«Яке ж було моє здивування, коли не змогла правильно підняти ногу на 45 градусів, погана виворотність ніг, а гран батмани були зовсім не ті, що по молодості)))І пішли довгі заняття», - зазначила Мейхер.

Вона зазначила, що сідати на шпагат їй було легко, так як вона вміє подумки розслабляти м'язи в тих місцях, де вони не піддаються.

В коментарях зірці залишили безліч компліментів і навіть порівняли її з балериною Анастасією Волочковою.

«Молодець) красиво», «Надійка дуже красиво. Тільки не стань схожою на Волочкову», «Класно», «Захоплююся», «Ммм персик», - пишуть користувачі мережі.

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