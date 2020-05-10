Екс-учасниця легендарної жіночої групи «ВІА Гра» Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками своїм новим віршем
Його вона опублікувала на сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.
Таким чином зірка об'єднала в одне слова привітання до Дня перемоги та Дня матері, про що свідчать хештеги в кінці публікації.
Римовані рядки артистка розбавила своїми фотографіями з прогулянки в лісі. Перед фанатами вона з'явилася без грама макіяжу і з широкою посмішкою на обличчі.
Кароль показала, якими солодощами її балує коханий чоловік: "Всі думки про Дана"
Екс-наречена Ді Капріо з невинним виглядом показала себе топлес, Лео кусає лікті: "Ось це тіло!"
Красуня з "Квартал 95" без сорому показала топ гарячих образів: в одній білизні, у ванній і не тільки
«Я так плакала»: Асмус розповіла, на що її вмовив екс-чоловік Собчак Максим Віторган
Зазначимо, що зірка не соромиться демонструвати природну красу. Вона ніколи не вдавалася до послуг пластичних хірургів, щоб підкоригувати зовнішність, оскільки від природи є володаркою шикарної фігури і дуже красивого обличчя.
У вірші Надія міркує про найбільш важливі для кожної людини речі:
«Мы умираем и заново рождаемся,
Чтобы почувствовать силу любви,
Уходим и навек прощаемся,
Чтобы вернуться в новом обличии...
Теряем, чтобы приобрести ,
Плачем чтобы в потере счастье найти.
Любим..,
чтобы в страдании понять
Кто мы,
И какою может быть благодать.
Верим и не находим ничего,
Чтоб в пустоте, познав Его.
Унываем, не замечая прекрасного
И в час смуты становимся радостными.
Любовь сохраняем, чувствуя боль и ненастье.
Любовь! Свобода! Победа! Мама – какое же это счастье!!!».
У свою чергу прихильники оцінили як слова Мейхер, так і її зовнішній вигляд, не пошкодувавши теплих слів на адресу артистки.
«Надюша, найкрасивіша!!!», «Ні грама макіяжу, природна краса», «Дуже гарна Надія», «Красуня», – пишуть шанувальники.
Нагадаємо, 38-річна Надія Мейхер вперше показала свого юного коханого.
А ще Politeka писала, що схудла Мейхер задерла ногу вище Волочкової.
Також Politeka повідомляла, що Мейхер вивалила пишне багатство і пригорнулася до спекотного красунчику.