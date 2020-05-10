Екс-учасниця легендарної жіночої групи «ВІА Гра» Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками своїм новим віршем

Його вона опублікувала на сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Таким чином зірка об'єднала в одне слова привітання до Дня перемоги та Дня матері, про що свідчать хештеги в кінці публікації.

Римовані рядки артистка розбавила своїми фотографіями з прогулянки в лісі. Перед фанатами вона з'явилася без грама макіяжу і з широкою посмішкою на обличчі.

Зазначимо, що зірка не соромиться демонструвати природну красу. Вона ніколи не вдавалася до послуг пластичних хірургів, щоб підкоригувати зовнішність, оскільки від природи є володаркою шикарної фігури і дуже красивого обличчя.

У вірші Надія міркує про найбільш важливі для кожної людини речі:

«Мы умираем и заново рождаемся,

Чтобы почувствовать силу любви,

Уходим и навек прощаемся,

Чтобы вернуться в новом обличии...

Теряем, чтобы приобрести ,

Плачем чтобы в потере счастье найти.

Любим..,

чтобы в страдании понять

Кто мы,

И какою может быть благодать.

Верим и не находим ничего,

Чтоб в пустоте, познав Его.

Унываем, не замечая прекрасного

И в час смуты становимся радостными.

Любовь сохраняем, чувствуя боль и ненастье.

Любовь! Свобода! Победа! Мама – какое же это счастье!!!».

У свою чергу прихильники оцінили як слова Мейхер, так і її зовнішній вигляд, не пошкодувавши теплих слів на адресу артистки.

«Надюша, найкрасивіша!!!», «Ні грама макіяжу, природна краса», «Дуже гарна Надія», «Красуня», – пишуть шанувальники.

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