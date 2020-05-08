Відома українська співачка Надія Мейхер показала спокусливе тіло в блискітках
На фото Мейхер позує в чорному платті з величезним декольте, доповнивши образ великими сережками у вухах. Волосся у співачки в цей раз були розпатланим, а сама Надя стояла навпроти стіни. Красуня спокусливо вигнулась і взялася однією рукою за бік, а другу розташувала біля обличчя. Фотографія вийшла дуже цікавою та запеклою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 500 лайків і написали кілька коментарів:
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"Надія звичайно дивовижна жінка. У складі ВІА-Гри мені найбільше подобалася", "Красуня", "Круто".
Повідомлялося, що 38-річна українська співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська стала в ніжному образі.
На одному з останніх відео зірка вирішила продефілювати у сукні.
Вбрання підкреслив красиві форми зірки. Пишні груди, тонка талія, довгі ніжки - від Надії просто не можна відвести погляду.
Мейхер йшла в босоніжках по підлозі, посміхаючись в камеру і знімаючи сумочку з плеча.
Кадри вийшли дуже яскравими і соковитими.
Повідомлялося, що відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала новий соковитий образ.
На фото Мейхер позувала у спідниці з пристойним розміром, а доповнила свій лук підборами топом, який ледве вмістив великі Надії форми. Співачка позувала на тлі вінтажній стіни. Волосся у зірки були розпущені, можна помітити ще й великі сережки на артистці.
Нагадаємо, 38-річна Надія Мейхер вперше показала свого юного коханого
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