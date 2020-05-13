Скандальна українська модель Олена Омович повністю роздяглася заради фотосесії в джакузі

Популярна інста-модель, відома як «українська Кардашьян», продовжує ділитися з підписниками фотографіями зі свого відпочинку в Одесі. На цей раз дівчина показала, як проводить день у джакузі, пише Politeka.net.

На знімках оголена модель насолоджується спокоєм у великому джакузі з піною на тлі вікна у всю стіну з видом на море. На першому знімку Омович підвелася у ванній і ефектно вигнула спину, виставивши вперед свої пишні груди, які покриті лише піною. Модель відкинула голову назад і млосно прикрила очі.

На другому фото Омович лягла, спершись на край джакузі, і кокетливо прикрила груди рукою.

«1 чи 2? Сьогодні хмарно, тому цілий день чилимо в номері…Такий кайф», - підписала знімки модель.

Шанувальники Омович активно коментують відверті знімки.

«Так красиво! Море виглядає кришталево чистим!», «Лялька», «Друга фотка вогонь. Перша смішна чисто по-жіночому смішна. Ну Оленка, ну ти молодець», «2 вогонь», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Омович показала фото з ресторану. Для свого виходу Омович вибрала простий, але відвертий наряд.

Модель з'явилася в білому топі без білизни, який оголив її струнку талію. На стегнах були сірі шортики.

Олена розкинулася на кріслі, розсунувши ноги, одну з них піднявши і поставивши поруч. Зірка ніби заманює у свої мережі.

Нагадаємо, пишногруда українська Кардашьян показала свої смаколики прямо на терасі.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян зняла весь одяг і возз'єдналася з природою.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян в грайливому міні блиснула достоїнствами без білизни.