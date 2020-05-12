Молдавский певец, тренер шоу «Голос країни» Дан Балан поделился трогательным романтическим фото

Снимок он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото музыкант стоит около окна и задумчиво смотрит вдаль. На нем одета рубашка и штаны. Пост Дан сопроводил строчками из своей песни «Люби».

«Люби....Люби, как солнце...ведь в сердце вечная весна...», - написал артист.

За два часа его фото собрало более 33 тысяч лайков. В комментариях ему оставили много комплиментов.

«Как всегда невероятный», «Вау», «Оу, наконец-то весеннее и романтичное настроение у нашего Дана. И в песне и на фото и надеюсь в жизни», «Весна какая-то особенная в этом году, тебе так не кажется, Дан?», «Шикарный», «Наш любимый Даник», «Какая ностальгия, Дан», «Обожаю эту песню и Каждый раз плачу», - пишут пользователи сети.

На странице Балана мало кто обратил внимание на тот момент, что Тина Кароль не сдержалась и ответила на послание Дана, опубликовав пост в то же время, что и он. Но фанаты Тины оказались более внимательные. Они указали на то, что Кароль отреагировала на пост музыканта, опубликовав свое романтичное фото.

Правда, некоторые считают, что это Дан ответил словами любви на пост Тины.

Напомним, что в сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»: «Ждем свадьбу с Даном».

Как сообщала Politeka, Кароль соблазнила видом в тесном платье из блесток: "Так ни один Балан не устоит!".

Также Politeka писала, что Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина: "Все мысли о Дане".