Відома співачка Тіна Кароль похвалилася приємним вечером разом з коханим чоловіком
Як відомо, молода співачка радує своїх фанатів домашніми кадрами, зробленими в затишній і простий обстановці. Знаменита співачка стала особисто вести свій профіль в Instagram, показувати підбірку відео, на яких тренується в персональному спортзалі. Цього разу зірка показала нові успіхи хлопчика, яким дуже пишається - Веня побалував маму солодощами, повідомляє Politeka.
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Спочатку Тіна восхитиласть досягненням - Кароль отримала 1,5 мільйона фоловерів в Instagram і була дуже рада цьому факту. У розділі Сторі Тіна представила ролик, в якому подякувала фанатів і попросила сина зробити їй тортик.
На наступних кадрах зірка вже показала, як її син Веніамін намагається приготувати смачний торт для неї і як впевнено займається підготовкою.
Раніше ми також повідомляли, що Веня отримав нагороду за відмінно пройдений курс з математики. Зазначимо, Веніамін вже давно навчається в Лондоні, а сама артистка дуже пишається ним і, незважаючи на те, що вони рідко бачаться, повністю поважає рішення дитину з того, які саме йому вибирати спеціальності.
Зазначимо, сьогодні зірка із задоволенням поспілкувалася з хлопчиком англійською та українською мовою. Співачка також наочно показала нагороду хлопчика на комп'ютері.
Після того, як був введений карантин, співачка залишилася з сином на самоізоляції і ділиться кадрами з дому вперше за довгий час.
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