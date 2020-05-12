Романи між зірками не завжди бувають реальними, іноді про них починають говорити заради піару

Politeka.net згадала найгарячіші парочки, яким приписували роман, але офіційного підтвердження їх відносинам так і не було.

Найяскравіша пара України на сьогоднішній день – це Дан Балан та Тіна Кароль. Вони дражнять своїх шанувальників уже 2 роки, підігріваючи інтерес до своїх персон. Але поки ніхто з них не зізнався, чи є любов насправді.

Дан Балан, Тіна Кароль

Дан Балан, Тіна Кароль

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Українській співачці Ані Лорак та російському виконавцю Сергію Лазарєву теж приписували роман. Артисти часто з'являлися разом на публіці і не раз співали дуетом. Варто відзначити, що їхні спільні фото дуже гарячі. Крім цього, співаку приписували роман зі співачкою Поліною Гагаріною, з якою він теж близько дружить.

ані лорак, сергій лазарєв

ані лорак, сергій лазарєв

Ще одній українській зірці Світлані Лободі приписують роман з фронтменом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. Зірки не раз з'являлися разом, після чого Лобода народила доньку, яку назвала Тільда. Сама співачка ніяк не коментує роман, а ім'я батька дитини приховує.

лобода и тилль

светлана лобода и Тилль Линдеманн

Учасникам «Танців» Ксенії Мішиній та Володимиру Остапчуку довгий час приписували роман. Писали навіть, що телеведучий пішов від дружини до актриси. Але чутки поки що не підтвердилися.

Нагадаємо, що у мережу просочилися кадри з Кароль, вирізані з ефіру «Голосу»: «Чекаємо весілля з Даном».

Як повідомляла Politeka, Остапчук після скандалу з розлученням і коханками показав справжню любов: "Це на все життя".

Також Politeka писала, що Кароль показала, якими солодощами її балує коханий чоловік: "Всі думки про Дана".