Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук зворушливо привітав свою маму з її днем

На сторінці в Instagram він поділився знімками з сімейного фотоархіву, на яких показав маму Інну Володимирівну в молодості, а також в статусі вже бабусі.

Також Остапчук присвятив найближчій людині дуже зворушливі слова:

«Дорога Інно Володимирівно😉, мамо, із святом тебе ❤️ Коли у мене з'явилися діти, я зрозумів, що бути батьком - це робота, з якої ти ніколи не можеш звільнитися або захворіти. Ти не можеш прийти з заявою і попросити компенсацію на місяць. Бути мамою - це на все життя. І свою складну роботу Ти, мамо, виконала на відмінно. Адже крім нас трьох ти ж іще шкільна мама «перших - третіх ступенів», і тому можеш пишатися тисячами своїх дітей. Спасибі, що навчила мене головним речам: вірити в себе, ніколи не здаватися і тонко відчувати цей світ. Спасибі», – написав він і привітав усіх мам з цим днем.

Як відомо, в лютому Остапчук розлучився з дружиною Оленою Войченко, з якою був з 17 років. За 14 років стосунків, а потім і шлюбу у пари народилися двоє дітей – Емілія й Еван.

«З колишньою дружиною ми розійшлися і живемо окремо з кінця серпня 2019 року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене й обдумане рішення», – написав Володимир, відзначаючи, що шлюборозлучний процес тривав досить довго, тому що так передбачено законодавством, коли є діти.

За словами шоумена, справжньою причиною розлучення стали постійні сварки в присутності неповнолітніх дітей. Остапчук зізнався, що по-справжньому щасливим шлюб був лише перші шість років

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