Романы между звездами не всегда бывают реальными, иногда о них начинают говорить ради пиара

Politeka.net вспомнила самые горячие парочки, которым приписывали роман, но официального подтверждения их отношениям так и не было.

Самая яркая пара Украины на сегодняшний день – это Дан Балан и Тина Кароль. Они дразнят своих поклонников уже 2 года, подогревая интерес к своим персонам. Но пока никто из них не признался, есть ли любовь на самом деле.

Дан Балан, Тина Кароль

Дан Балан, Тина Кароль

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Украинской певице Ани Лорак и российскому исполнителю Сергею Лазареву тоже приписывали роман. Артисты часто появлялись вместе на публике и не раз пели дуэтом. Стоит отметить, что их совместные фото очень горячи. Кроме этого, певцу приписывали роман с певицей Полиной Гагариной, с которой он тоже близко дружит.

ани лорак, сергей лазарев

ани лорак, сергей лазарев

Еще одной украинской звезде Светлане Лободе приписывают роман с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Звезды не раз появлялись вместе, после чего Лобода родила дочку, которую назвала Тильдой. Сама артистка никак не комментирует роман, а имя отца ребенка скрывает.

лобода и тилль

светлана лобода и Тилль Линдеманн

Участникам «Танцев» Ксении Мишиной и Владимиру Остапчуку долгое время приписывали роман. Писали даже, что телеведущий ушел от жены к актрисе. Но слухи пока что не подтвердились.

Напомним, что в сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»: «Ждем свадьбу с Даном».

Как сообщала Politeka, Остапчук после скандала с разводом и любовницами показал настоящую любовь: "Это на всю жизнь".

Также Politeka писала, что Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина: "Все мысли о Дане".