У дуже багатьох зірок є брати і сестри, які поступаються їм в таланті та красі. Але є у знаменитостей і красиві родичі, які теж могли б стати супер-зірками

Politeka.net згадала найгарячіших сестричок популярних артисток.

Сестра Світлани Лободи Ксенія дуже сильно схожа на неї. Якщо б вона пофарбувала волосся в білий колір, їх було б важко розрізнити. Однак красуня не женеться за славою. Нещодавно вона вийшла заміж і цілком задоволена своїм життям.

Сестра покійної Жанни Фріске Наталія кілька разів намагалася піти по стопах своєї зоряної сестрички. Тим більше, що вона її копія. Наталю часто звинувачували в тому, що вона експлуатує образ Жанни, одягається як вона і намагається на цьому заробити.

У співачки Віри Брежнєвої цілих три сестри. Старша Галина живе за кордоном, а молодші близнючки Анастасія та Вікторія живуть звичайним життям. Правда, одна з двійнят була заміжня за Олександром Цекало і навіть народила йому дітей.

Сестра телеведучої Маші Єфросиніної Єлизавета була одружена з сином екс-президента України Віктора Ющенка. Сьогодні красуня виховує двох дітей і займається бізнесом.

Поп-ідол російської естради Ольга Бузова посварилася зі своєю рідною сестрою Ганною. Вони більше року не розмовляли. Подейкують, що Ганна намагалася будувати свою кар'єру за рахунок знаменитої сестрички.

Нагадаємо, що Брежнєва з Меладзе налякали знівеченими обличчами, пару не впізнати: «Жах. Взагалі не весело».

Як повідомляла Politeka, гола сестра Фріске прикрилася простирадлом і сміливо висунулася з балкона: "Фантастика".

Також Politeka писала, що втомлена Брежнєва вразила видом без макіяжу: "Віра, на вулиці не впізнають!".