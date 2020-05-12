У дуже багатьох зірок є брати і сестри, які поступаються їм в таланті та красі. Але є у знаменитостей і красиві родичі, які теж могли б стати супер-зірками

Politeka.net згадала найгарячіших сестричок популярних артисток.

Сестра Світлани Лободи Ксенія дуже сильно схожа на неї. Якщо б вона пофарбувала волосся в білий колір, їх було б важко розрізнити. Однак красуня не женеться за славою. Нещодавно вона вийшла заміж і цілком задоволена своїм життям.

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Сестра покійної Жанни Фріске Наталія кілька разів намагалася піти по стопах своєї зоряної сестрички. Тим більше, що вона її копія. Наталю часто звинувачували в тому, що вона експлуатує образ Жанни, одягається як вона і намагається на цьому заробити.

У співачки Віри Брежнєвої цілих три сестри. Старша Галина живе за кордоном, а молодші близнючки Анастасія та Вікторія живуть звичайним життям. Правда, одна з двійнят була заміжня за Олександром Цекало і навіть народила йому дітей.

Сестра телеведучої Маші Єфросиніної Єлизавета була одружена з сином екс-президента України Віктора Ющенка. Сьогодні красуня виховує двох дітей і займається бізнесом.

Поп-ідол російської естради Ольга Бузова посварилася зі своєю рідною сестрою Ганною. Вони більше року не розмовляли. Подейкують, що Ганна намагалася будувати свою кар'єру за рахунок знаменитої сестрички.

Ольга Бузова, Ганна Бузова

Нагадаємо, що Брежнєва з Меладзе налякали знівеченими обличчами, пару не впізнати: «Жах. Взагалі не весело».

Як повідомляла Politeka, гола сестра Фріске прикрилася простирадлом і сміливо висунулася з балкона: "Фантастика".

Також Politeka писала, що втомлена Брежнєва вразила видом без макіяжу: "Віра, на вулиці не впізнають!".