34-річна екс-солістка групи "Блестящие" Наталія Фріске, молодша сестра покійної співачки Жанни Фріске, здивувала як незвичайним ракурсом, так і "вбранням"

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала фото в своєму мікроблозі в Instagram, зробленому на Шрі-Ланці. Як відомо, Наталія проміняла естраду на бізнес, відкривши пару років назад на тропічних островах домашнє кафе разом з тоді ще чоловіком Сергієм Вшивковим. 

На цей раз зірка з'явилася в незвичайному вигляді. Роздягнута Наталія загорнулася в біле простирадло (або рушник, важко розгледіти точніше), і висунулася в такому вигляді з відкритого балкона. При цьому перед її поглядом відкрилася дивовижна картина: невисокі гори, буяння зелені та легкий серпанок.

"Улюблена шрі-ланка. 💖", - підписала кадр Фріске.

"🙏 фантастика"; "Як же гарно!"; "Забудь 😂", - пишуть в коментарях.

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За кілька хвилин атмосферний знімок Наталії зібрав понад півтисячі "сердечок".

Раніше ми повідомляли, сестра Фріске зважилася на карантині підкоригувати свою зовнішність. Зірка зробила з собою те, про що, як вона сама зізналася,  давно мріяла.

Мова про красиві та пухкі губаи. Наталя звернулася в клініку, де їй провели косметологічну процедуру. Красуня поспішила похвалитися результатом. Багато хто в коментарях відзначив, що їй дуже йдуть "нові" губи. Примітно, деякі подумали, що вона підправила собі не тільки цю частину обличчя. 

"Клас!😍 Тобі дуже йде і виглядає максимально натурально!❤️👏🏼"; "І носик підправили! Супер!"; "Наташ, ти прям покращала! Завжди добре виглядала, а зараз ще краще 👍🏻"; "Наталочко як ви схожі із Жанночкою 😘"; "Які губки класні вийшли, соковиті такі, просто вау! 👍👍", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, сестра Жанни Фріске в прозорому вбранні притиснула одного до грудей: "Як же пощастило".