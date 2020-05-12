У очень многих звезд есть братья и сестры, которые уступают им в таланте и красоте. Но есть у знаменитостей и красивые родственники, которые тоже могли бы стать супер-звездами

Politeka.net вспомнила самых горячих сестричек популярных артисток.

Сестра Светланы Лободы Ксения очень сильно похожа на нее. Если бы она покрасила волосы в белый цвет, их было бы трудно различить. Однако красотка не гонится за славой. Недавно она вышла замуж и вполне довольна своей жизнью.

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья несколько раз пыталась пойти по стопам своей звездной сестрички. Тем более, что она ее копия. Наталью часто обвиняли в том, что она эксплуатирует образ Жанны, одевается как она и пытается на этом заработать.

У певицы Веры Брежневой целых три сестры. Старшая Галина живет за границей, а младшие близняшки Анастасия и Виктория живут обычной жизнью. Правда, одна из двойняшек была замужем за Александром Цекало и даже родила ему детей.

Сестра телеведущей Маши Ефросининой Елизавета была замужем за сыном экс-президента Украины Виктора Ющенко. Сегодня красотка воспитывает двоих детей и занимается бизнесом.

Поп-идол российской эстрады Ольга Бузова в ссоре со своей родной сестрой Анной. Они больше года не разговаривали. Поговаривают, что Анна пыталась строить свою карьеру за счет знаменитой сестрички.

Напомним, что Брежнева с Меладзе напугали изуродованными лицами, пару не узнать: «Жуть. Вообще не весело».

Как сообщала Politeka, голая сестра Фриске прикрылась простыней и смело высунулась с балкона: "Фантастика".

Также Politeka писала, что уставшая Брежнева поразила видом без макияжа: "Вера, на улице не узнают!".