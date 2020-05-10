Супермодель Белла Хадід блиснула бездоганною фігурою, застигнувши в пікантній позі в крихітному вбранні

Як повідомляє Politeka, знімки були опубліковані на фан-сторінці зірки в Instagram.

«Дзвони б'ють по моді в Кореї та Греції відразу, я маю на увазі, що ми були відомі», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Хадід позує в латексному вбранні, демонструючи бездоганне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це потрясно», «ось це краса», «розкішна», «люблю тебе в таких нарядах», «боже, ну не можна ж бути такою гарною», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, супермодель Белла Хадід вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в наряді без білизни.

«Люблю її так сильно», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Хадід позує напівбоком в крихітному топі, який підкреслює її пишні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, досконалість», «Це неймовірно», «Боже, навіть я почервонів», «така мила посмішка», «ти така красива, капець», «Коли досконалість зустрічається з людством», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.