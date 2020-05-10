Українська модель Олена Омович влаштувала зухвалу постільну фотосесію в нижній білизні

Модель, відома в мережі як «українська Кардашьян», примудряється влаштовувати нові фотосесії навіть в умовах самоізоляції. Зараз вона відпочиває в спа-готелі в Одесі зі своїм коханим і регулярно публікує в Instagram нові знімки звідти.

Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася новими фотографіями зі свого номера в готелі. На них Омович лежить на ліжку в спокусливій червоній білизні, що складається зі стрінгів і оригінального бюстгальтера у вигляді зав'язок на грудях.

Модель спокусливо вигинається на ліжку в різних позах, а за вікном відкривається прекрасний вид на море.

«Останнім часом дуже кайфую прокидаючись в 6-7 ранку. Завжди таке чисте і смачне повітря, особливо круто вставати рано в таких апартаментах. Де панорамні вікна з таким виглядом. Згодні?», - написала модель в підписі до знімків.

Підписники активно коментують фотографії і вибирають з них кращу.

«Всі звичайно ж 🔥 Але на 1 вигин потрясний», «Ти супер, цукерочка!», «Це просто космос», «Приголомшлива на всіх фото», «Класна лялечка», «А що саме оцінювати? На всіх трьох фото пластик», «Яка приголомшлива фігура подаруночок готовий, залишилося тільки розпакувати», - пишуть люди.

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