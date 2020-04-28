Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась телом в развратном платье

Модель в любом наряде не может себе отказать в демонстрации своих прелестей, сообщает Politeka.net. Одни из последних горячих снимков Омович опубликовала в своем Инстаграм.

На фото модель предстала в коротком платье на молнии. Последнюю Алена расстегнула, чтобы продемонстрировать прелести без белья: "Вот это мячики!"

На шее блестела цепочка с кулоном, что сделало еще больший акцент столь откровенному наряду.

Звезда расставляла ноги в мини либо вставала подогнув одну ножку. Волосы были убраны в пучок, спустив несколько прядей у лица.

Фото получились очень горячими и получили бы массу приятных комментариев, но поскольку они были обнародованы в сториз, никто, кроме автора, поста не знает, что думают ее поклонники.

Напомним, Алена Омович позировала возле стола в одном белье, демонстрируя на камеру безупречные формы. Как можно заметить, из-под белья выглядывает пирсинг девушки на интимном месте.

Саму фотографию Омович решила никак не комментировать. Более того, она лишила такой возможности своих подписчиков, выбросив снимок в Сторис.

Ранее сообщалось, что Алена Омович решилась на еще один эксперимент со своей внешностью. На этот раз она изменила прическу и показала поклонникам, как выглядит после всех манипуляций.

"Волосы так освежились. Кайф", - подписала она видеоролик.

Алена Омович позировала для видео после похода в ванную, закутавшись в серое полотенце. Модель взяла очень удачный ракурс так, чтобы оказалась видна вся зона бикини.

Напомним, украинская Кардашьян показала, что скрывает под тоненьким костюмом.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян ошарашила новой внешностью, сеть в растерянности.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула комбинезон, сразив наповал пышным бюстом.