ПриватБанк звинуватили у списанні грошей, яких не було на карті

Обурений відгук на сайті Мінфін залишив один із клієнтів банку. Він розповів про те, як з його інтернет-карти Привату з нульовим балансом днями списали гроші без будь-якого підтвердження з його боку.

«Оскільки так не буває, (карта була тільки для здійснення БЕЗПЕЧНИХ виплат через інтернет, як це і рекламується банком) прошу пояснити як таке сталося, а також чому відсутнє інформування про такій безглуздій події…Виходить, що можна зняти гроші з віртуального рахунку на якому грошові кошти відсутні», - обурився клієнт.

Він підкреслив, що тоді трапилося шахрайської операцією і сповіщає про це співробітників банку.

«Повідомляю банку про ці шахрайські події, які не могли відбутися без навмисних дій працівників банку», - підсумував українець.

У свою чергу, представники Приватбанку відзначили, що клієнти повинні бути обережні, залишаючи дані картки на сторонніх сайтах і підтвердивши авторизацію карти, так як таким чином вони дають згоду на подальші списання з карти без додаткового підтвердження.

«В подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті даного сайту або сервісу», - йдеться в повідомленні.

Вони також пообіцяли протестувати згаданий платіж і додатково зв'язатися зі своїм клієнтом.

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Як повідомляла Politeka, рахунки українців блокуються, важливе звернення Приватбанку.

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