ПриватБанк обвинили в списании денег, которых не было на карте

Возмущенный отзыв на сайте Минфин оставил один из клиентов банка. Он рассказал о том, как с его интернет-карты Привата с нулевым балансом на днях списали деньги без какого-либо подтверждения с его стороны.

«Поскольку так не бывает, (карта была только для осуществления БЕЗОПАСНЫХ выплат через интернет, как это и рекламируется банком) прошу объяснить как такое произошло, а также почему отсутствовало информирование о таком нелепом событии…Выходит, что можно снять деньги с виртуального счета на котором денежные средства отсутствуют», - возмутился клиент.

Он подчеркнул, что случает случившееся мошеннической операцией и извещает об этом сотрудников банка.

«Сообщаю банку об этих мошеннических событиях, которые не могли произойти без умышленных действий работников банка», - подытожил украинец.

В свою очередь, представители ПриватБанка отметили, что клиенты должны быть осторожны, оставляя данные карточки на сторонних сайтах и ​​подтвердив авторизацию карты, так как таким образом они дают согласие на дальнейшие списания с карты без дополнительного подтверждения.

«В подобной ситуации, отвязать карту можно в личном кабинете данного сайта или сервиса», - говорится в сообщении.

Они также пообещали протестировать упомянутый платеж и дополнительно связаться со своим клиентом.

Напомним, массовая блокировка счетов, ПриватБанк добрался до зарплатных карт.

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