Подивімось, як виглядали матері знаменитостей в тому ж віці, що вони зараз
У наш час вірити в приказку: "Хочеш дізнатися, як буде виглядати дівчина через двадцять років – поглянь на її матір", вже втратила сенс, адже завдяки розвитку пластичної хірургії і косметології, все змінилося.
Відома мати сімейства Кардашьян, Кріс Дженнер, в цьому році відзначить 65 років. У зірки - п'ять красунь-дочок і один син, пише leprechaun.land. Багато хто стверджує, що одна з найзнаменитіших дочок, 39-річна Кім Кардашьян, схожа на матір.
70-річну Аллу Пугачову не раз підозрювали в пластиці, як і її дочку, Крістіну Орбакайте. Обидві виглядають просто чудово на свій вік, а крім того деякі відзначають схожість 48-річної дочки примадонни з матір'ю.
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56-річна Іоланда Фостер і її дочка 25-річна Джіджі Хадід виглядають просто чудово. Мати віддала Джіджі тільки найкраще.
52-річна Ніколь Кідман виглядає краще матері в тому ж віці, але менш природно, адже вона регулярно робить пластику і ін'єкції.
Віра Алентова і Юлія Меньшова дуже схожі зовні. Обидві актриси виглядають майже однаково в одному віці, однак зараз Алентова зіпсувала себе численними пластичними операціями.
Марія Шукшина завжди хотіла бути схожою на свою матір. Перша в 50 років виглядає краще своєї матері в тому ж віці. Можливо, через пластику.
Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян порадувала багатомільйонну армію шанувальників сімейним знімком.
Нещодавно красуня опублікувала фото, на якому позує разом зі своєю матір'ю. В кадрі Кім сидить, підібгавши коліна, а ззаду її обіймає 64-річна Кріс.
«Мама і я», – коротко підписала знімок зірка.
Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.
Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.
Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.