Подивімось, як виглядали матері знаменитостей в тому ж віці, що вони зараз

У наш час вірити в приказку: "Хочеш дізнатися, як буде виглядати дівчина через двадцять років – поглянь на її матір", вже втратила сенс, адже завдяки розвитку пластичної хірургії і косметології, все змінилося.

Відома мати сімейства Кардашьян, Кріс Дженнер, в цьому році відзначить 65 років. У зірки - п'ять красунь-дочок і один син, пише leprechaun.land. Багато хто стверджує, що одна з найзнаменитіших дочок, 39-річна Кім Кардашьян, схожа на матір.

70-річну Аллу Пугачову не раз підозрювали в пластиці, як і її дочку, Крістіну Орбакайте. Обидві виглядають просто чудово на свій вік, а крім того деякі відзначають схожість 48-річної дочки примадонни з матір'ю.

56-річна Іоланда Фостер і її дочка 25-річна Джіджі Хадід виглядають просто чудово. Мати віддала Джіджі тільки найкраще.

52-річна Ніколь Кідман виглядає краще матері в тому ж віці, але менш природно, адже вона регулярно робить пластику і ін'єкції.

Віра Алентова і Юлія Меньшова дуже схожі зовні. Обидві актриси виглядають майже однаково в одному віці, однак зараз Алентова зіпсувала себе численними пластичними операціями.

Марія Шукшина завжди хотіла бути схожою на свою матір. Перша в 50 років виглядає краще своєї матері в тому ж віці. Можливо, через пластику.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян порадувала багатомільйонну армію шанувальників сімейним знімком.

Нещодавно красуня опублікувала фото, на якому позує разом зі своєю матір'ю. В кадрі Кім сидить, підібгавши коліна, а ззаду її обіймає 64-річна Кріс.

«Мама і я», – коротко підписала знімок зірка.

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.

Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.