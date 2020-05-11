Давайте посмотрим, как выглядели матери знаменитостей в том же возрасте, что они сейчас

В наше время верить в поговорку: "Хочешь узнать как будет выглядеть девушка через двадцать лет – взгляни на ее мать", уже потеряла смысл, ведь благодаря развитию пластической хирургии и косметологии, все поменялось.

Известная мать семейства Кардашьян, Крис Дженнер, в этом году отметит 65 лет. У звезды - пять красоток-дочек и один сын, пишет leprechaun.land. Многие утверждают, что одна из самых знаменитых дочерей, 39-летняя Ким Кардашьян, похожа на мать.

70-летнюю Аллу Пугачеву ни раз подозревали в пластике, как и ее дочь, Кристину Орбакайте. Обе выглядят просто чудесно на свой возраст, а кроме того некоторые отмечают сходство 48-летней дочери примадонны с матерью.

56-летняя Иоланда Фостер и ее дочь 25-летняя Джиджи Хадид выглядят просто превосходно. Мать отдала Джиджи только самое лучшее.

52-летняя Николь Кидман выглядит лучше матери в том же возрасте, но менее естественно, ведь она регулярно делает пластику и инъекции.

Вера Алентова и Юлия Меньшова очень похожи внешне. Обе актрисы выглядят почти одинаково в одном возрасте, однако сейчас Алентова испортила себя многочисленными пластическими операциями.

Мария Шукшина всегда хотела быть похожей на свою мать. Первая в 50 лет выглядит лучше своей матери в том же возрасте. Возможно, из-за пластики.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян порадовала многомиллионную армию поклонников семейным снимком.

Недавно красотка опубликовала фото, на котором позирует вместе со своей матерью. В кадре Ким сидит, поджав колени, а сзади ее обнимает 64-летняя Крис.

«Мама и я», – коротко подписала снимок звезда.

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.