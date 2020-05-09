Мити їх потрібно не після варіння

Шеф-кухар розкрив одну маленьку хитрість, яка перетворює відварені макарони в ідеальний гарнір

Багато господині при приготуванні такого простого блюда допускають велику помилку. Вони промивають вже зварені макарони. А виявилося, все навпаки. Щоб макарони зробити смачним і самостійною стравою, їх потрібно промити до приготування.

Кухар радить взяти для приготування необхідну порцію макаронів, покласти їх в зручну посуд і кілька разів промити під проточною прохолодною водою. Далі відразу ж потрібно відправити варитися макарони.

Для цього у господині повинна бути каструля з киплячою водою.

Завдяки такій підготовці, макарони не будуть злипатися, навіть якщо по завершенню приготування не додавати в них вершкове масло або олію.

Такі макарони стануть ідеальним гарніром до м'яса, котлет, сосискам і будуть дуже смачними навіть без додавання підливи і соуси.

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