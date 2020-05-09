Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, показала стильний образ на пляжі

Знаменитість завжди намагається ділитися яскравими кадрами з фотосесій, відпочинку і світських заходів, поки що увагу фоловерів на її сторінці залучено до найбільш яскравих фото, зокрема пляжним та річним. Нещодавно з'явився кадр, на якому Белла мило позувала в крихітному купальнику, пише Politeka.net.

Дівчина позувала посеред води, зігнувши ноги в колінах і підставивши тіло сонячним променям. Волосся дівчина залишила розпущеним – вологі пасма недбало спадали за плечима зірки. При цьому яскраве фото не обійшлося без коментарів фанатів, активно захоплюються фігурою знаменитості.

Белла вміє дивувати, адже тільки вчора вона підігріла чутки про конфлікт з Селеною Гомес. Як відомо, Белла Хадід в черговий раз відписалася в Instagram від Селени Гомес. Здавалося, дівчата тільки налагодили спілкування, як Хадід знову згадала минуле (І Хадід, і Гомест зустрічалися з одним і тим же співаком).

Нагадаємо, Белла Хадід позувала в домашній обстановці. Красуня одягла блузку на голе тіло, яку застебнула всього на один гудзик в районі грудей і доповнила образ строкатими брюками.

При цьому на обличчі у Белли був досить насичений макіяж зі стрілками на століттях.

Раніше ми писали, що Белла Хадід вирішила опублікувати архівний знімок у своїх сторіс. Як відомо, Белла зовсім не соромиться позувати без білизни під час фотозйомок. Даний знімок тому підтвердження.

Модель одягалася лише в прозоре плаття, яке дозволило побачити її пікантні місця. Швидше за все, чоловік, який знаходиться позаду неї запам'ятає таку прогулянку надовго.

Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.