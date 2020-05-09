Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, показала стильный образ на пляже

Знаменитость всегда старается делиться яркими кадрами из фотосессий, отдыха и светских мероприятий, пока что внимание фолловеров на ее странице привлечено к самым ярким фото, в частности пляжным и летним. Недавно также появился кадр, на котором Белла мило позировала в крошечном купальнике, пишет Politeka.net.

Девушка позировала посреди воды, согнув ноги в коленях и подставив тело солнечным лучам. Волосы девушка оставила распущенными – влажные пряди небрежно ниспадали за плечами звезды. При этом яркое фото не обошлось без комментариев фанатов, активно восхищающихся фигурой знаменитости, некоторіе заявили, что модель стала "еще сочнее".

Белла умеет удивлять, ведь только вчера она подогрела слухи о конфликте с Селеной Гомес. Как известно, Белла Хадид в очередной раз отписалась в Instagram от Селены Гомес. Казалось, девушки только наладили общение, как Хадид снова вспомнила прошлое (И Хадид, и Гомест встречались с одним и тем же певцом).

Напомним, Белла Хадид позировала в домашней обстановке. Красотка надела блузку на голое тело, которую застегнула всего на одну пуговицу в районе груди и дополнила образ пестрыми брюками.

При этом на лице у Беллы был довольно насыщенный макияж со стрелками на веках.

Ранее мы писали, что Белла Хадид решила опубликовать архивный снимок в своих сторис. Как известно, Белла совсем не стесняется позировать без белья во время фотосъемок. Данный снимок тому подтверждения.

Модель облачилась лишь в прозрачное платье, которое позволило лицезреть ее пикантные места. Скорее всего, мужчина, который находится позади нее запомнит такую прогулку надолго.

Напомним, что Белла Хадид затянула пышные прелести в крохотном бикини: "Кайфово".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид избавилась от белья и показала топ самых горячих кадров: до неприличия красивая.