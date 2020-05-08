Популярна британська співачка Дуа Ліпа влаштувала зйомку в саду у відвертому вбранні

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня одягла тісний корсет, який сильно утягнув її головне достоїнство. Зірка крутилася в різних позах, а її груди буквально випригували з наряду. В руках Ліпа тримала велику пляшку з духами. Для більшої пікантності співачка показала свій язик. Додамо, що співачка традиційно зібрала своє волосся в хвостик.

«Розмір має значення... я і моя команда збираємося у великий новий проект», - написала красуня під постом.

За 20 хвилин її пост зібрав понад 240 тисяч лайків. В коментарях співачці залишили безліч компліментів.

«Клас», "Така солодка", «Вау», «Аромати - це так добре», «Це дзеркало або що», «Королева», «Просто хочу знати, чому у вас є дзеркало в середині вашого саду», «Я думав, що це пляшка джину», -пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа любить епатувати публіку, тому вирішила продемонструвати свої соковиті форми. Красуня з'явилася на фото у білій маєчці з чорним принтом, під яку забула одягнути білизну. Принади зірки випирали з-під відвертого вбрання, але це не бентежило Ліпу.

Нагадаємо, що зухвала Дуа Ліпа побешкетувала з подружкою у ванній, кадри облетіли мережу: подвійне задоволення.

Як писала Politeka, спекотна Дуа Ліпа в мікро купальнику показала, як потрібно відпочивати: топ пікантних фото.

Також Politeka повідомляла, що Дуа Ліпа зігнулася в топі без білизни і ледь не впустила принади: "Ну, просто шикарно".