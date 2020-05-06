Про таке можна тільки мріяти

Британська співачка Дуа Ліпа сумує за пляжним відпочинком, тому навіть в умовах карантину продовжує балувати себе і шанувальників пікантними архівними фото

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила фото спекотного відпочинку з подружками і хлопцем, на яких вона у всій красі показала свою фігуру в купальнику, передає Politeka.net.

"Мрію про це, поки я знову встановила зелений екран у своїй вітальні 😭😭😭😭", - написала Дуа Ліпа під знімками, натякаючи, що такий вид зараз їй світить лише за допомогою хромакея.

На першому фото співачка у відвертому купальнику повернулася до камери спиною і засвітила п'яту точку. Розслабитися, як видно, їй допомагає коктейль.

На другому кадрі Дуа ніжиться на сонячному узбережжі, лежачі на матраці в компанії двох подружок.

На третьому фото Дуа Ліпа в крихітному бікіні впала в обійми свого хлопця Анвара Хадіда, брата знаменитих сестричок Джіджі і Белли.

Раніше Дуа Ліпа постала перед камерою в білій маєчці з чорним принтом, під яку забула одягнути білизну. Принади зірки випирали з-під відвертого вбрання, але це не бентежило артистку.

Завершили образ співачки різні прикраси. Також не можна було не звернути уваги на кілька татуювань на руках артистки.

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