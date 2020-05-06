Британська співачка Дуа Ліпа підкорила зовнішнім виглядом в розпусному топі

Красуня з'явилася в одязі, який ледь прикривав її принади, передає Politeka.net. Артистка елегантно вигнулася, сидячи на стільці.

Дуа Ліпа позувала в зеленому топі з зав'язкою посередині. Наряд обтягнув форми красуні, зокрема, її груди і тонку талію.

Один з отворів для зав'язок був порожнім, тому образ вийшов ще більш відвертим: "Ну, просто шикарно".

Також на артистці було щось схоже на штани, що сидять на талії.

Дуа Ліпа підняла руки над головою, ніби потягнувшись до руки сусіда.

Артистка вирішила до такого цікавого кадру застосувати фотошоп і домалювала рожеві сердечка.

"У другій половині дня у вівторок... кофеїн", - підписала фото красуня.

За півгодини пост зібрав майже 300 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали, що Дуа Ліпа виглядає просто чудово, а деякі дізнавалися, чи добре вона себе почуває.

Нагадаємо, Дуа Ліпа постала в білій маєчці з чорним принтом, під яку забула одягнути білизну. Принади зірки випирали з-під відвертого вбрання, але це не бентежило артистку.

Завершили образ співачки різні прикраси. Також не можна було не звернути уваги на кілька татуювань на руках.

Раніше повідомлялося, що Дуа Ліпа постала у вовняній шапці і мікро-топі, прикривши свої груди руками. У кадр потрапила пружна засмагла шкіра блондинки. Крім цього Липа засвітила свої татуювання. Ззаду на руці у неї маленька пальмочка, а на плечі красується цифра «245».

За день пост зірки зібрав понад 1,2 мільйони лайків. В коментарях Липі залишили безліч компліментів.

Нагадаємо, що розкішна Дуа Липа влаштувала гарячу зйомку, втиснувши свою принадність у тісний топ: «Богиня».

Як повідомляла Politeka, зухвала Дуа Липа в мікро топі подратувала пружним тілом: «Ідеальна».

Також Politeka писала, що зухвала Дуа Липа ледве вмістила свою головну гордість в тісний топ: жаркі кадри