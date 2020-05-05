Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась необычным образом, примерив на себя образ знаменитой принцессы Леи из "Звездных воин"

Так, в этот раз молодая фитнес-модель показала всю себя в наряде, больше похожим на крошечный костюм с небольшими вставками из специального материала. Отметим, узоры на лифчике и прическа звезды сразу же показали: девушка скопировала самый популярный образ молодой принцессы Леи в фильмах "Звездные войны". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Так, молодая модель Ана Чери представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новый кадр, который тут же вызвал массу обсуждений, ведь копия костюма принцессы Леи не могла остаться незамеченной.

«Пусть 4-го числа будет яркое ✨ Пометьте друга, который любит Звездные войны! Кроме того, какой фильм ваш любимый ?? Моя Империя наносит ответный удар !!! # MayThe4thBeWithYou #StarWars #PrincessLeia», - написала Ана под новым постом.

Поклонники отреагировали:

«Пусть четвертый тоже будет с тобой, принцесса Ана. Мой любимый должен быть Возвращение джедая. 💙💙», «Ну это жарко», «Девушка мечты ✨», «Сегодня у меня день звездных войн».

До этого Ана показала, как позировала в светлой майке с довольно глубоким декольте. Девушка соблазнительно приспустила край майки, чтобы продемонстрировать пышные формы в излюбленной манере:

«Надеюсь, у всех вас будет хороший четверг! Проверьте мои истории, если вы хотите не пропустить со мной в 3 часа дня эфир по тихоокеанскому времени # Только # Поклонники # Анна Чери 🖤💭», - пишет девушка.

Вот что ответили пользователи:

«Так мило!», «Я не могу ждать 😍😍😍», «Красота 🔥🔥🔥», «Красивая 😍😍», «Потрясающий 🤍🤍🤍», «Beautiful❤️😻», «Великолепный вид, вот они и показались», «Ты слишком красивая леди».

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