Американская фитнес-модель Ана Чери появилась в новой фотосессии в жарком образе знаменитой принцессы Леи из "Звездных воин"

Так, в этот раз молодая фитнес-модель показала стильный наряд, который буквально подорвал социальные сети своим видом на фигуре звезды. Девушка решила появиться в образе Леи специально ко дню знаменитого фильма. Похоже, девушка не теряет время на карантине и решила каждый день подогревать интригу фанатов к собственной странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Так, девушка сегодня решила покорить своими позами во время съемок ко дню "Звездных воин".

Девушка предстала в двух разных ракурсах, чем сразу же покорила фолловеров, написав, что снялась в этом образе для них:

«Та, кто любит тебя» ✨✨ Вы поклонник Звездных войн? Pr ✨ # princessleia # месть 5-го # Звездных войн # косплей # костюм # веселье # косплейгерл», - написала Ана.

Вот что ответили пользователи:

«Ой так мило 💕💕💕», «Люблю это!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «На самом деле я не фанат, но ты мне нравишься», «Это лучший образ за весь месяц», «Ясс Квин🍑», «Принцесса Лея супер горячая», «Злой крутой взгляд 😊😊😊😊».

До этого молодая модель позировала у специальных деревяных стен, украшеных специальными полосками ткани и пляжными камнями. Из-за мрачноватого освещения кожа знаменитости кажется еще более загорелой.

Ана позировала перед объективом без макияжа и в одном купальнике, волосы ее, как обычно, распущены, а из украшений можно заметить только сережки и аккуратное колье.

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