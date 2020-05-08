Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо порадувала гарячим знімком з пляжу

Красуня з'явилася в чорному купальнику, який підкреслив її красиві груди, пише Рoliteka.net.

Верх купальнику був з глибоким декольте і з прикрасою у районі грудей, що додавало пікантності образу і завершеності.

Чорні плавки чудово сіли на стегнах красуні.

Красива фігура зі стрункими ніжками - з цією моделлю неможливо зіпсувати ні одне фото.

Завершили образ моделі аксесуари у вигляді чорного капелюха і сережок у вухах.

Алессандра сіла на пісок, піднявши, можна сказати, задерши ніжки. Красуня трохи зігнулася. Вона взялася за капелюх і посміхнулася, її очі були підкреслені темними олівцем і тінями.

"Соціальне дистанціювання не означає енергетичне дистанціювання.

Ми все ще пов'язані. ❤️💫", - написала Амбросіо.

За дев'ять годин пост зібрав майже 80 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів моделі, особливо відзначаючи її чарівну посмішку і ідеальні форми. "Ось це види!", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо позувала у вузькому купальнику, в який вона всунула свої великі принади.

Красуня позувала біля басейну прикривши стегна яскравим порео.

Модель розпустила волосся і веселилася, виставивши губи вперед, а також піднявши руки.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо знялася для модного журналу Elle, залишившись в трусиках. Наверх модель вдягла светр, тому весь акцент був на її ноги.

Вона сиділа на стільчику, витягнувши вперед свої розкішні засмаглі ніжки. Амбросіо закинула назад голову, засвітивши свій плоский животик.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо з подружками потерлися принадами один про одного, жаркі кадри: «Про, Боже!».

Як повідомляла Politeka, волога Алессандра Амбросіо понежилась на піску в розкутій позі: "Це безумство".

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо блиснула нереальним бюстом в крихітному бікіні: "Ого, які дыньки".