Гаряча красуня Емілі Ратаковскі подратувала шанувальників кокетливими фото в плащі на голе тіло

Відома на весь світ модель навіть на карантині не перестає радувати своїх шанувальників кадрами з нових фотосесій. Як повідомляє Politeka.net, Ратаковскі поділилася новими фотографіями в своєму Instagram.

На знімках модель позує поруч зі сходами в грайливому образі. На ній класичне пальто пісочного кольору і високі чоботи. Особливої родзинки одягу додає той факт, що Емілі не стала нічого вдягати під низ.

На знімках модель позує, спершись на поручні сходів і кокетливо виставивши напоказ голу ніжку. Зірка демонструє свій образ з різних сторін і точок зору.

Шанувальники Ратаковскі прийшли в захват від її фотосесії і тут же засипали зірку лайками і захопленими коментарями.

Раніше ми писали, що Емілі показала фото, на якому позує в білій футболці з особою Берні Сандерс – колишнього кандидата в президенти США, вже вибув з гонки. Модель навмисно витягає футболку, як би демонструючи зображення на камеру.

Тим не менш в іншому красуня виявилася вірною своєму стилю: крім футболки на ній тільки труси. Дівчина впевнено красується на камеру своїми голими ніжками.

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