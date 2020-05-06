Модель «Victoria’s Secret» Эльза Хоск прямо на кровати продемонстрировала новый откровенный наряд

Для одного из глянцевых журналов Эльза пообещала каждый день на протяжении недели показывать один эффектный лук. Так, на своей странице в Instagram модель показала наряд первого дня, передает Politeka.net.

Хоск выбрала розовые обтягивающие мини-шорты и маленький желтый топ, которые идеально подчеркнули ее упругое тело и длинные ноги. Чтобы продемонстрировать и наряд, и свою фигуру во всей красе, модель удивила разнообразием поз, сидя и лежа на кровати.

Новое фото в очередной раз показало, благодаря чему Хоск уже долгое время остается топ-ангелом Victoria’s Secret. Всего за несколько часов пост звезды собрал более 140 тысяч лайков, а поклонники засыпали ее комплиментами в комментариях.

Ранее Эльза Хоск предстала перед камерой в одном белье, которое подчеркнуло ее идеальные изгибы. Модель уселась на кровати, накинув на себя объемный свитер. Фотография получилась невероятной – одновременно нежной, чарующей и соблазнительной. Упругая грудь красотки привлекла внимание поклонников, а ее нежный взгляд взбудоражил фантазию.

Напомним, Белла Хадид, Келли Гейл, Эльза Хоск и другие звезды Victoria’s Secret свели мир с ума красотой: "Ангелы".

Как сообщала Politeka, раздетая Эльза Хоск из "Victoria’s Secret" покувыркалась и встала на мостик.

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