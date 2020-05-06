Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала себе у всій красі на жарких фото

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, вирішила порадувати фанатів підбіркою гарячих і стильних кадрів самим різним чином. Як відомо, Сьюзі після перемоги в знаменитому конкурсі отримала масу популярності в соціальній мережі Instagram, яку збирається примножити завдяки сміливим кадрів, повідомляє Politeka.net.

Так, під час самоізоляції дівчина, схоже, вирішила ґрунтовно оновити свій профіль у соціальній мережі й показати свої достоїнства у вей красі.

Зазначимо, молода модель у минулому році також вдруге виграла конкурс «Міс бум-бум», а також зробила татуювання у відвертому місці з зображенням особи Ліонеля Мессі. Це особлива данину поваги аргентинцеві, коли той отримав шостий «Золотий м'яч». Спортсменка так любить футбол, що шанувальники не втомлюється нахвалювати дівчину за це.

На карантині дівчина не сумує – вона являє кожен день по кілька нових і жарких фото. Представляємо вам підбірку топ-кращих кадрів знаменитості за останній час.

До цього дівчина постала в рожевому топі, який не приховував її пікантних округлостей. Крім того, користувачі мережі мають можливість насолодитися видом її сального преса і довгих ніг, які красуня розставила в сторони. При цьому на ній лише тісні трусики чорного кольору, за які дівчина тримається, маючи намір спустити зі своїх стегон.

Користувачі мережі прийшли в повний захват від такого знімка і засипали Сьюзі численними компліментами.

"Вау😯😳😱👉💘 ", "Ти моя справжня муза 🔥", "Чортицю на полюванні", "Ух ти, ти така накаченная, що створюється враження, ніби тебе скульптор ліпив", "Вау, яке тіло❤️", "Самий сік, як знизу, так і зверху😍", "Зовсім крихта втратила сором".

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