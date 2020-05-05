Фитнес-модель Ана Чери имеет чудесные формы, которые не устает демонстрировать

Так, звезда опубликовала пост в Инстаграм, на фото которого предстала в нижнем белье, передает Politeka.net.

Красотка сделала снимок, стоя у зеркала. Она была в полупрозрачном лифчике с кружевами и с пикантным вырезом посередине. А также на Чери были крохотные трусики-бикини, которые она натянула выше бедер.

Кроме большой, упругой груди нельзя не обратить внимания на стройную талию и стальной пресс. Пышные бедра выглядят великолепно.

Чери надела белую рубашку, которую спустила с плеч. Волнистые волосы модели - распущены.

Макияж красотки - черные стрелки и губы нежного цвета.

В общем, в фото вышло очень горячим.

За четыре часа пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали Ану комплиментами. Люди писали, что фигура красотки достойна только похвалы, а ее красота сводит с ума. "Будоражащая крошка", - написал один из фанатов.

Напомним, Ана Чери показала большие прелести, на которые натянула маленькое бикини. Заметно, что купальник немного съехал снизу, засветив часть груди.

Нельзя также не обратить внимания на стройную талию знаменитости и ее упругий пресс. Тело звезды просто в превосходной форме, не зря она фитнес-модель.

Ранее сообщалось, что Ана Чери показала фигуру в новом купальнике с тигровым принтом.

К слову, данную модель бикини знаменитость любит демонстрировать в последнее время все чаще и чаще.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала в стильном розовом купальнике, верх которого с трудом удерживает пышный бюст модели, и черном козырьке на голове.

В руках у модели шланг и мочалка с пеной, а за спиной – роскошный белый внедорожник Mercedes.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".