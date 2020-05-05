Американська світська левиця Кім Кардаш'ян поділилася пікантним спільним фото зі своїм чоловіком
Зірка американських реаліті-шоу опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
На знімку Кім позує в оригінальній світлій сукні, що складається з численних стрічок, мережива і шматочків тканини. Наряд пікантно обтягує п'яту точку зірки, підкреслюючи її пишні форми.
Увагу на це звернув і чоловік Кім – репер Каньє Уест. На фото він тримає руки на талії Кардашьян і нахиляється вперед, ніби роздивляючись її сідниці. Сама Кім при цьому щасливо посміхається.
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Шанувальники тут же засипали зоряну пару захопленими коментарями і лайками.
Раніше ми писали, що Кім Кардашян ощасливила шанувальників пікантною фотосесією в купальнику. красуня опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких покрасувалася у золотому купальнику. Кім натягнула пружну тканину до межі.
Кардашьян позувала в будинку на пляжі. При чому зірка вибрала вдалий час: на тлі червоного заходу фото вийшли мегаудачными.
Кім заплела волосся у дві незвичайні кіски і завдала традиційний макіяж теплих тонів з акцентом на чорні очі. Гаряча брюнетка розташувалася на бортику, блиснувши точеними крутими стегнами, стали її "візитною карткою".
Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.
Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.