Американська світська левиця Кім Кардаш'ян поділилася пікантним спільним фото зі своїм чоловіком

Зірка американських реаліті-шоу опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На знімку Кім позує в оригінальній світлій сукні, що складається з численних стрічок, мережива і шматочків тканини. Наряд пікантно обтягує п'яту точку зірки, підкреслюючи її пишні форми.

Увагу на це звернув і чоловік Кім – репер Каньє Уест. На фото він тримає руки на талії Кардашьян і нахиляється вперед, ніби роздивляючись її сідниці. Сама Кім при цьому щасливо посміхається.

Шанувальники тут же засипали зоряну пару захопленими коментарями і лайками.

Раніше ми писали, що Кім Кардашян ощасливила шанувальників пікантною фотосесією в купальнику. красуня опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких покрасувалася у золотому купальнику. Кім натягнула пружну тканину до межі.

Кардашьян позувала в будинку на пляжі. При чому зірка вибрала вдалий час: на тлі червоного заходу фото вийшли мегаудачными.

Кім заплела волосся у дві незвичайні кіски і завдала традиційний макіяж теплих тонів з акцентом на чорні очі. Гаряча брюнетка розташувалася на бортику, блиснувши точеними крутими стегнами, стали її "візитною карткою".

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.