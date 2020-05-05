Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, порадувала фанатів улюбленим чином

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, отримала досить неоднозначний титул. У конкурсі, як зрозуміло з назви, оцінювалися саме сідничні м'язи. Після перемоги Сьюзі отримала масу популярності в соціальній мережі Instagram, тому активно ним користується і публікує все більш зухвалі кадри. Цей раз не став виключенням, повідомляє Politeka.net.

На новому кадрі дівчина з яскравим макіяжем і в білому бікіні блиснула своїми формами у відвертій позі, ніби хизуючись своїми достоїнствами.

підпису молода модель розповіла, що всі її фото і кращі кадри вона воліє зберігати в приватній колекції, щоб ще більше підігріти інтригу до власної персони.

Ось що відповіли шанувальники:

«😍😍😍😘😘👏👏💗 поза просто клас», «Зводиш з розуму, богиня», «Абсолютно Епічно», «Привіт, Сьюзі, яка чудова шуба», «Дуже красиво, божественна🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Ммммм красуня, так що я хочу, щоб ти вкрала моє серце».

До цього дівчина постала в рожевому топі, який не приховував її пікантних округлостей. Крім того, користувачі мережі мають можливість насолодитися видом її сального преса і довгих ніг, які красуня розставила в сторони. При цьому на ній лише тісні трусики чорного кольору, за які дівчина тримається, маючи намір спустити зі своїх стегон.

Користувачі мережі прийшли в повний захват від такого знімка і засипали Сьюзі численними компліментами.

"Вау😯😳😱👉💘 ", "Ти моя справжня муза 🔥", "Чортицю на полюванні", "Ух ти, ти така накаченная, що створюється враження, ніби тебе скульптор ліпив", "Вау, яке тіло❤️", "Самий сік, як знизу, так і зверху😍", "Зовсім крихта втратила сором".

Нагадаємо, напівгола володарка найкрасивіших сідниць показала гру в футбол

А ще Politeka повідомляла, що володарка найкрасивіших сідниць показала свої принади на білих простирадлах

Також Politeka повідомляла, що володарка найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все