Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, постала в бікіні

Красуня порадувала шанувальників гарячим відео в сториз Instagram, пише Politeka.net. На кадрах зірка з'явилася в леопардовому бікіні.

Тіло красуні блищало під променями сонця так, ніби Белла намазалася якимось лосьйоном, або спітніла від спеки.

Спочатку модель зняла крупним планом своє обличчя, а пізніше повела камеру, засвітивши принади в крихітному бікіні.

Тонкі лямки тяглися до потилиці знаменитості, при цьому, соковиті форми ледь трималися в крихітному купальнику.

Белла красувалася на дивані, трохи вигинаючись, щоб вигідно продемонструвати фігуру.

На шию знаменитість начепила ланцюжок з кулоном.

Волосся модель прибрала назад в пучок.

Дане відео було оприлюднено в сториз, тому шанувальники Белли не змогли відкрито висловитися про зовнішність кумира. Однак можна говорити зі 100%-ою впевненістю, що Хадід отримала масу компліментів.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала в домашній обстановці. Красуня одягла блузку на голе тіло, яку застебнула всього на один гудзик в районі грудей і доповнила образ строкатими брюками.

При цьому на обличчі у Белли був досить насичений макіяж зі стрілками на повіках.

Раніше ми писали, що Белла Хадід вирішала опублікувати архівний знімок у своїх сторіс. Як відомо, Белла зовсім не соромиться позувати без білизни під час фотозйомок. Даний знімок тому підтвердження.

Модель одягала лише прозоре плаття, яке дозволило побачити її пікантні місця. Швидше за все, чоловік, який знаходиться позаду неї запам'ятає таку прогулянку надовго.

Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.