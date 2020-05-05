Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, предстала в бикини

Красотка порадовала поклонников горячим видео в сториз Инстаграм, пишет Politeka.net. На кадрах звезда предстала в леопардовом бикини.

Тело красотки блестело под лучами солнца так, будто Белла намазалась каким-то лосьоном, либо вспотела от жары.

Сначала модель засняла крупным планом свое лицо, а позже увела камеру, засветив прелести в крохотном бикини.

Тонкие лямки тянулись к затылку знаменитости, при этом, сочные формы едва держались в крохотном купальнике.

Белла красовалась на диване, немного выгибаясь, чтобы выгодно продемонстрировать фигуру.

На шею знаменитость надела цепочку с кулоном.

Волосы модель убрала назад в пучок.

Данное видео было обнародовано в сториз, поэтому поклонники Беллы не смогли открыто высказаться о внешности кумира. Однако можно говорить со 100%-ной уверенностью, что Хадид получила массу комплиментов.

Напомним, Белла Хадид позировала в домашней обстановке. Красотка надела блузку на голое тело, которую застегнула всего на одну пуговицу в районе груди и дополнила образ пестрыми брюками.

При этом на лице у Беллы был довольно насыщенный макияж со стрелками на веках.

Ранее мы писали, что Белла Хадид решила опубликовать архивный снимок в своих сторис. Как известно, Белла совсем не стесняется позировать без белья во время фотосъемок. Данный снимок тому подтверждения.

Модель облачилась лишь в прозрачное платье, которое позволило лицезреть ее пикантные места. Скорее всего, мужчина, который находится позади нее запомнит такую прогулку надолго.

Напомним, что Белла Хадид затянула пышные прелести в крохотном бикини: "Кайфово".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид избавилась от белья и показала топ самых горячих кадров: до неприличия красивая.