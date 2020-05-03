Перевершила саму себе

Бразильська модель Сьюзі Кортес, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць, показала своє тіло у всіх подробицях

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала гарячі кадри на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео - скрольте вниз).

На опублікованих кадрах Сьюзі Кортез розвалилася в кріслі, безсоромно розставивши ноги. На ній купальник яскраво-жовтого кольору, що підкреслює всі форми моделі.

Гаряча розпусниця обливається маслом і ефектно розмазує його по всьому тілу. Наостанок Сьюзі Кортез спокусливо облизує пальці.

Раніше володарка найкрасивіших сідниць світу приміряла образ сексапільної футболістки. Для фото вона взула кросівки, гетри, міні-трусики і синій топ.

Кортес злегка підняла ногу і притримала нею м'яч, поки стояла біля сітки, за яку взялася руками. Фотографія вийшла досить спокусливою і спортивної.

"Сумую за мою футболу, Барселона", - повідомила Кортес в описі під фото і поставила тег на лідера клубу Ліонеля Мессі. Фанати поставили більше 11 тисяч лайків і написали багато захоплених коментарів.

Нагадаємо, бладательница найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все.

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оттопырила свою гордість в непомітних стрінгах.

Також Politeka повідомляла, що модель з самими красивими сідницями застигла в пікантній позі в малюсінькому білизна.