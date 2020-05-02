Фітнес-модель Ана Чері забула про сором і показалася перед фанатами в прозорій і крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

На опублікованому знімку Чері позує в прозорій білизні, притиснувши розкішних «близнят» руками. Сам наряд максимально оголює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Божественний вигляд», «боже, яка краса!», «це космос! Як можна так виглядати», «обожнюю тебе, коли ти така», - пишуть вони

До цього ми писали, що модель Ана Чері приголомшила формами в крихітному бікіні. Зірка опублікувала сториз в Instagram, де позує в леопардовому бікіні. Гаряча красуня ніби "пхала" на камеру самі соковиті місця.

Модель виблискувала великими принадами, на які натягнула маленьке бікіні. Помітно, що купальник трохи з'їхав знизу, засвітивши частину грудей.

не Можна також не звернути уваги на струнку талію знаменитості та її пружний прес. Тіло зірки просто в чудовій формі, не дарма вона фітнес-модель.

Ана розпустила хвилясте волосся і дивилася в камеру. Пухкі губи Чері блищать на сонці, також на повіках - пишні вії, які надали її образу ніжності і завершеності.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

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