Відома модель Ебігейл Рэтчфорд заінтригувала прихильників видом в одній білизні в сіточку

На цей раз модель вирішила похвалитися гарячим видом в тонкій напівпрозорій білизні, ледь прикриваючій її фігуру. Схоже, дівчина знає, як вдало привернути до себе увагу аудиторії в соціальній мережі Instagram, повідомляє Politeka.

Так, зірка позувала в одному боді, більше нагадує нижню білизну і складається з тонкої сітчастої тканини небесного відтінку. Доповнити свій наряд модель вирішила коротким весняним пальто, яке зав'язала для виду на талії.

Зазначимо, що такі спекотні кадри є козирем американської моделі, за життя якої в Инстаграме спостерігають більше дев'яти мільйонів людей по всьому світу. Ебігейл практично щодня намагається балувати фанатів порцією легкою, а іноді і дуже навіть дуже жаркою "дозою" фото, позуючи в дорогому білизну або взагалі без нього.

До цього ми писали, що відома модель Ебігейл Рэтчфорд скупалася без одягу посеред квітів. Красуня представила в своєму Instagram нову порцію відвертих знімків.

На всіх фото Ебі позує лежачи в блакитній воді. Модель красиво вигиналася, щоб вигідно продемонструвати соковиті форми. Пишні груди і стегна, а також плоский живіт та тонка талія - в цій фігурі все виглядає чудово.

Рэтчфорд перебувала у воді повністю оголеною, однак при цьому приховавши свої груди за допомогою долонь і красивих рожевих кольорів.

Красуня завершила свій образ макіяжем, вона підкреслила красу очей і свої пухкі губи.

Зірка на одному з фото пильно дивилася в камеру, а на інших знімках закривала очі ніби від насолоди.

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Рэтчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

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