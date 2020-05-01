Известная модель Эбигейл Рэтчфорд заинтриговала поклонников видом в одном белье в сеточку

В этот раз модель решила похвастаться горячим видом в тонком полупрозрачном белье, едва прикрывающем ее фигуру. Похоже, девушка знает, как удачно привлечь к себе внимание аудитории в социальной сети Инстаграм, сообщает Politeka.

Так, звезда позировала в одном боди, больше напоминающем нижнее белье и состоящим из тонкой сетчатой ткани небесного оттенка. Дополнить свой наряд модель решила коротким весенним пальто, которое завязала для вида на талии. Некоторые поклонники отметили, что наряд граничит со скромностью, а главные пикантные кадры - это "сладкое на десерт".

Отметим, что такие жаркие кадры являются козырем американской модели, за жизнь которой в Инстаграме наблюдают более девяти миллионов человек по всему миру. Эбигейл практически ежедневно старается баловать фанатов порцией легкой, а иногда и очень даже жаркой "дозой" фото, позируя в дорогом белье или вообще без него.

До этого мы писали, что известная модель Эбигейл Рэтчфорд искупалась без одежды посреди цветов. Красотка представила в своем Инстаграм новую порцию откровенных снимков.

На всех фото Эби позирует лежа в голубой воде. Модель красиво изгибалась, чтобы выгодно продемонстрировать сочные формы. Пышные грудь и бедра, а также плоский живот и тонкая талия - в этой фигуре все выглядит превосходно.

Рэтчфорд находилась в воде полностью обнаженной, однако при этом скрыв свои груди с помощью ладоней и красивых розовых цветов.

Красотка завершила свой образ макияжем, она подчеркнула красоту глаз и свои пухлые губы.

Звезда на одном из фото пристально смотрела в камеру, а на других снимках закрывала глаза будто от наслаждения.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".