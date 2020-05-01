Відома модель Емілі Ратаковски вразила фігурою у відвертому вбранні

Американська зірка опублікувала цілу серію нових знімків в своєму Instagram, повідомляє Politeka net. На них модель демонструє досить оригінальну колекцію купальників і пляжних нарядів.

На знімках Ратаковскі позує вдома в яскравих різнокольорових купальниках і напівпрозорих костюмах, що складаються з тонких сорочок і облягаючих штанів. Модель повертається до камери то задом, то передом, щоб продемонструвати нетривіальне вбрання з усіх боків.

Шанувальники моделі не могли пройти повз такого посту. В коментарях фанати визнаються Емілі в любові і захоплюються її струнким тілом.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковскі опублікувала у своєму Instagram знімки, на яких вона йде по вулиці. На Ратаковскі - облягаюче плаття на тонких бретелях. На пишних грудях, тонкій талії, красивих стегнах - наряд сидів ідеально.

Плаття мало глибоке декольте, і виріз в районі струнких ніжок. Зірка йшла в босоніжках на високих підборах.

Актриса завершила образ різними аксесуарами: очками, сережками, годинами і, звичайно ж, маленькою сумочкою.

Красуня йшла по вулиці, а тим часом її волосся розвивав вітер.

Артистка не вирішила не підписувати фото, поставивши лише смайлик.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковскі зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковскі показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.