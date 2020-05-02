Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала себе нічого не приховуючи

На фото Кортес позує в топіку і панчохах, розсунувши при цьому ноги, демонструючи найпікантніше. Але це не все, так як через топік можна побачити і інше таємне місце моделі. Зірка пікантно вигнулась і в руках тримала мотузки з тканини, якими здавлювала собі шию. Фото вийшло максимально гарячим і відвертим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли нічого написати під фото або поставити йому лайки. Все із-за того, що Кортес закинула знімок в сторіс Инстаграма, де функцій подібних немає.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес показала свої форми у воді.

На фото Кортес стояла в басейні і розвернулася спиною до камери. Тіло Сьюзі було мокрим, як і волосся, дівчина вигнулась і виставила п'яту точку перед об'єктивом. Цього разу на моделі був рожевий купальник, а зірка доповнила образ стильними окулярами.

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес показала пікантне фото.

В гонитві за пікантним кадром, модель зважилася на незвичайний знімок.

Кортес розташувалася на кріслі зайнявши незвичайну позу - вона буквально сповзала з нього на м'який килим.

Одягнувши спокусливе чорну білизну, вона черговий раз продемонструвала те, за що її так обожнюють шанувальники.

Нагадаємо, напівгола володарка найкрасивіших сідниць показала гру в футбол

А ще Politeka повідомляла, що володарка найкрасивіших сідниць показала свої принади на білих простирадлах

Також Politeka повідомляла, що володарка найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все



